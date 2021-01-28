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Скандальный комикс про однополую любовь от Минкульта поступил в библиотеки Украины (фото)

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Фото: Telegram / PavlovskyNEWS | Комикс Кейти О`Нилл "Принцесса + принцесса".

Иллюстрированную книгу о принцессах-лесбиянках, которую приобрел Минкульт, выставили в отделе для дошкольников.

Первые экземпляры книги-комикса "Принцесса+принцесса" авторства Кейти О`Нилл уже поступили в библиотеки Украины. Как сообщает журналист Telegram-канала "PavlovskyNEWS", он обнаружил три экземпляра лесбийского комикса в Национальной библиотеке Украины для детей.

Как сообщается в публикации, книга представлена в отделе для дошкольного и младшего возрастов: для читателей возрастом до 7-ми лет.

"Принцесса + Принцесса: долго и счастливо" – это история о двух девочках, одна из которых спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие. По пути девушки еще помогают неуклюжему "принцу-дураку" и наносят ответный удар злой королеве", – сообщается в обзоре "Pavlovsky".

По словам репортера, сказочная история "заканчивается свадьбой и поцелуем двух принцесс". Полную версию комикса, правда без перевода на украинский язык, можно посмотреть здесь.

комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский
комикс, минкульт, лесбийский, принцесса, детский

Источник: Telegram / PavlovskyNEWS

"Библиотекари пожаловались, что решения о том, какие книги будут закуплены государством, принимает специальная комиссия Института книги", – отметил журналист.

По их словам, в комиссию якобы зачастую входят "далекие от образования люди": журналисты и представители общественных организаций. "Они же в угоду издателям могут продвигать их книги, которые в итоге покупают за государственный счет", – цитирует канал своих собеседников.

Напомним, Украинский институт книги (УИК) и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров указанной книги-комикса, и порекомендовали ее для прочтения детям от пяти лет. Согласно протоколу, предоставленному УИК, комикс направлен на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.