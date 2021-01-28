Скандальный комикс про однополую любовь от Минкульта поступил в библиотеки Украины (фото)

Иллюстрированную книгу о принцессах-лесбиянках, которую приобрел Минкульт, выставили в отделе для дошкольников.

Первые экземпляры книги-комикса "Принцесса+принцесса" авторства Кейти О`Нилл уже поступили в библиотеки Украины. Как сообщает журналист Telegram-канала "PavlovskyNEWS", он обнаружил три экземпляра лесбийского комикса в Национальной библиотеке Украины для детей.

Как сообщается в публикации, книга представлена в отделе для дошкольного и младшего возрастов: для читателей возрастом до 7-ми лет.

"Принцесса + Принцесса: долго и счастливо" – это история о двух девочках, одна из которых спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие. По пути девушки еще помогают неуклюжему "принцу-дураку" и наносят ответный удар злой королеве", – сообщается в обзоре "Pavlovsky".

По словам репортера, сказочная история "заканчивается свадьбой и поцелуем двух принцесс". Полную версию комикса, правда без перевода на украинский язык, можно посмотреть здесь.

Источник: Telegram / PavlovskyNEWS

"Библиотекари пожаловались, что решения о том, какие книги будут закуплены государством, принимает специальная комиссия Института книги", – отметил журналист.

По их словам, в комиссию якобы зачастую входят "далекие от образования люди": журналисты и представители общественных организаций. "Они же в угоду издателям могут продвигать их книги, которые в итоге покупают за государственный счет", – цитирует канал своих собеседников.

Напомним, Украинский институт книги (УИК) и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров указанной книги-комикса, и порекомендовали ее для прочтения детям от пяти лет. Согласно протоколу, предоставленному УИК, комикс направлен на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.