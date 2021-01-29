Киевлян будут штрафовать за незаконные "царь-балконы" и самовольные пристройки к домам

Под санкции попадут "хаотично" пристроенные и утепленные балконы, а также охладители от кондиционеров, которые портят внешний вид фасадов многоквартирных домов.

Департамента благоустройства столицы сообщил горожанам новых нормах, согласно которым теперь оформлять свою часть фасада здания будет слишком дорого, в связи с увеличением штрафов, предусмотренных за такие действия.

В частности, о новых правилах благоустройства говорится в программе "Киев. NewsRoom". Как отмечается в репортаже, раньше разрешение на любую пристройку нужно было согласовывать с профильными службами, а те "часто шли на уступки". В ответ на сложившуюся ситуацию, в Департаменте выпустили новые директивы, а после того, как их утвердят на сессии Киевсовета – станет сложнее видоизменять внешний вид здания.

Новые суммы штрафов пока не озвучиваться, однако известно, что у владельцев квартир в многоквартирных домах больше не получится: разукрашивать свои балконы и искажать их первоначальный вид по собственному усмотрению, включая утепление, а также бесконтрольно цеплять кондиционеры и вытяжки. А сам внешний вид зданий теперь должен должен отвечать фасадному паспорту сооружения.

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Как заявил в репортаже, директора исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, действующее законодательство, запрещающее уродовать здания не срабатывает: чтобы оштрафовать человека необходимо разрешение на то, чтобы войти к нему в квартиру. Кроме того, чтобы взыскания за несанкционированную надстройку заработали – необходима база данных с реестрами владельцев жилья, которой в настоящее время нет.

Напомним, с 1 октября 2018 года, с целью помочь людям в утеплении и энергосбережении, в Украине внедрили новые государственные строительные нормы по проектированию жилых домов, которые позволяют остекление балконов и лоджий, но только тех, которые находятся выше 3-го этажа.