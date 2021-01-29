Киян штрафуватимуть за незаконні "цар-балкони" і самовільні прибудови до будинків

Під санкції потраплять "хаотично" прибудовані та утеплені балкони, а також охолоджувачі від кондиціонерів, які псують зовнішній вигляд фасадів багатоквартирних будинків.

Департамент благоустрою столиці повідомив городянам про нові норми, згідно з якими тепер оформлювати свою частину фасаду будівлі буде занадто дорого в зв'язку зі збільшенням штрафів, передбачених за такі дії.

Зокрема, про нові правила благоустрою йдеться в програмі "Київ. NewsRoom". Як зазначається в репортажі, раніше дозвіл на будь-яку прибудову потрібно було узгоджувати з профільними службами, а ті "часто йшли на поступки". У відповідь на ситуацію, що склалася, у Департаменті випустили нові директиви, а після того, як їх затвердять на сесії Київради, — стане складніше видозмінювати зовнішній вигляд будівлі.

Нові суми штрафів поки не озвучуватимуться, проте відомо, що у власників квартир у багатоквартирних будинках більше не вийде: прикрашати свої балкони і спотворювати їх первісний вигляд на власний розсуд, враховуючи утеплення, а також безконтрольно чіпляти кондиціонери і витяжки. А власне зовнішній вигляд будівель тепер повинен відповідати фасадному паспорту споруди.

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Як заявив у репортажі директор дослідницького центру "Інституту міста" Олександр Сергієнко, чинне законодавство, яке забороняє спотворювати будівлі не працює: щоб оштрафувати людину потрібен дозвіл на те, щоб увійти до нього в квартиру. Крім того, щоб стягнення за несанкціоновану надбудову отримали — необхідна база даних із реєстрами власників житла, якої наразі немає.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2018 року, з метою допомогти людям в утепленні та енергозбереженні, в Україні запровадили нові державні будівельні норми з проєктування житлових будинків, які дозволяють застеклення балконів і лоджій, але тільки тих, які знаходяться вище 3-го поверху.