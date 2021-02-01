NEWSONE анонсирует старт нового сезона

"Мы больше не спрашиваем, мы требуем" — с таким лозунгом на NEWSONE — самом смелом и независимом телеканале Украины — стартует новый сезон.

Зрителей ждут новые проекты, новые студии, а также перезапуск топовых проектов телеканала с новой эфирной графикой.

NEWSONE становится еще более эмоциональным, требовательным и откровенным.

Так, с 1 февраля в эфире NEWSONE наши телезрители могут увидеть видеоролики-тизеры, в которых убедительная двадцатка ведущих телеканала с невероятной точностью и прямотой заявляет, о самых проблемных и наболевших реалиях в жизни каждого из нас.

"Мы больше не спрашиваем, мы требуем" — такими словами каждое свое обращение заканчивает каждый ведущий NEWSONE в новом промо телеканала.

Они говорят от лица людей, у которых нет сил верить всему тому, что говорят политики, которые так красноречиво властвуют и так нагло обманывают собственный народ. Поэтому в промо также присутствуют и простые люди, во взгляде и эмоциях которых в кадре отображаются слова ведущих.

NEWSONE — независимое украинское медиа и защищать права людей — наша миссия.

Каждый журналист телеканала NEWSONE, всегда на стороне тех, кого не слышат, игнорируют, обманывают.

Отныне: "Мы больше не спрашиваем, мы требуем!"

Все промо нового сезона телеканала NEWSONE можно посмотреть по ссылке.

Источник: newsone.ua