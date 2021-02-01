NEWSONE анонсує старт нового сезону

"Ми не запитуємо, ми вимагаємо" — з таким гаслом на NEWSONE – найбільш сміливому та незалежному телеканалі України — стартує новий сезон.

Глядачів чекають нові проекти, нові студії, а також перезапуск топових програм телеканалу з новою ефірною графікою.

NEWSONE стає ще емоційнішим, вимогливішим і відвертішим.

Так, з 1 лютого, в ефірі NEWSONE наші телеглядачі можуть побачити відеоролики-тізери, в яких переконлива двадцятка ведучих телеканалу, з неймовірною впевненістю і прямотою, заявляє про найпроблемніші реалії в нашому житті.

"Ми більше не запитуємо, ми вимагаємо" — такими словами кожне своє звернення завершує кожен ведучий NEWSONE в новому промо телеканалу.

Вони говорять від імені людей, у яких немає сил вірити у все те, що говорять політики, які так красномовно правлять і так нахабно обманюють свій народ. Тому в промо також є і прості люди, в погляді і емоціях яких відображаються слова ведучих в кадрі.

NEWSONE — незалежне українське медіа і захищати права людей — наша місія.

Кожен журналіст телеканалу NEWSONE завжди на боці тих, кого не чують, ігнорують, обманюють.

Відтепер: "Ми більше не запитуємо, ми вимагаємо"!

Усе промо нового сезону телеканалу NEWSONE можна подивитися за посиланням.

Джерело: newsone.ua