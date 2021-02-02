Три главных характеристики колеса и два дисбаланса

Балансировка колес — обязательный элемент ТО, который нужно проводить минимум два раза в год. Почему она так важна, как сделать ее правильно, и какие последствия могут быть, если на нее «забить», читайте в статье.

На скорости 60 км/ч колеса автомобиля вращаются с частотой больше 500 оборотов в минуту или 8,3 оборотов в секунду. При таком вращении появляется центробежная сила — и если колесо сбалансировано не идеально, то оно начинает вибрировать. А это чревато потерей управления, повышенной усталостью водителя и повышенным износом ходовой. Но обо всем по порядку.

Ось симметрии — колесо должно стоять ровно вертикально по оси ступицы.

Ось центра тяжести — центр тяжести должен находиться ровно по центру плоскости диска.

Правильная разболтовка — нужно правильно подобрать диски, чтобы они полностью совпадали с креплениями. Диски r14 с разболтовкой 4х98 визуально не отличить от 4х100, но если ошибиться, то отбалансировать колесо не получится никак.

Динамический дисбаланс появляется, когда диск устанавливается под углом. Из-за чего во время движения его начинает раскачивать в стороны. И чем выше скорость, тем сильнее раскачивание.

Это может привести к ухудшению управляемости автомобилем на скорости выше 60 км/ч, уводу автомобиля в сторону. Ухудшается сцепление автомобиля с дорогой, что может стать причиной заноса во время поворотов. Если в скором времени не сделать балансировку, то значительно возрастает риск разрушения подшипников ступицы и наблюдается неравномерный износ шин.

Статический дисбаланс появляется, когда центр тяжести диска не совпадает с реальным центром. Из-за этого возникает биение колеса вверх-вниз. Если баланс смещен даже на жалкие 10 граммов, то на скорости 90 км/ч эти 10 грамм из-за центробежной силы превращаются в 2,5 кг дополнительной нагрузки на ступицу.

Вибрация передается в рулевую систему, из-за чего часто начинает бить руль. Это уменьшает комфорт вождения, значительно повышает усталость водителя. Плюс, снова возрастают риски повреждений подшипников ступицы.

Причины разбалансировки колес

Сильный износ шин, установка новых покрышек вместе со старыми.

Повреждение колесных дисков

Некачественный ремонт покрышек или дисков

Неправильная установка и бортировка колеса

Неосторожное вождение — например, когда водитель зацепил бордюр колесом или попал в глубокую выбоину.

Как проводится балансировка колес

Колесо закрепляют на специальном стенде, который раскручивает его, имитируя движение автомобиля. С помощью электроники анализируются даже малейшие отклонения баланса.

Затем мастер, следуя результатам тестов, закрепляет на ободе диска небольшие свинцовые или цинковые грузики, с помощью которых баланс выравнивается.

Этот алгоритм повторяется до тех пор, пока анализ на стенде не покажет идеальный баланс. Процесс довольно быстрый — балансировка всех четырех колес вместе с установкой займет максимум 30-40 минут.

Стоимость балансировки одного колеса составляет примерно 50-100 гривен. То есть, весь комплекс работ обойдется от 200 до 400 гривен. Но учтите, что снятие и установка оплачивается отдельно.

При этом при перебортовке резины с зимней на летнюю или наоборот балансировка чаще всего входит в общую стоимость работ.

Разницы между балансировкой литых и стальных дисков нет. Единственный нюанс, при наличии вмятин на стальном диске могут сначала провести рихтовку, а уже потом — балансировку.

Как часто нужно проводить балансировку

Балансировка колес обычно проводится два раза в год — во время установки зимней и летней резины. Для абсолютного большинства автомобилей, которые используют для режима «работа-дом», этого хватает.

Эксперты утверждают, что балансировку колес нужно проводить каждые 5000 километров пробега. За это время крепления колес немного расшатываются, что может привести к разбалансировке. В идеале нужно ехать на шиномонтаж уже при появлении первых признаков: биения руля на высокой скорости или общему ухудшению управляемости авто.

Если вы ездите на машине значительно больше, чем 5000 километров за полгода, то балансировку нужно проводить чаще. Это недорого и занимает мало времени, но при этом защищает от неожиданных поломок вроде разрушения подшипников или стирания шин.