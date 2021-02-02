Три главных характеристики колеса и два дисбаланса
Балансировка колес — обязательный элемент ТО, который нужно проводить минимум два раза в год. Почему она так важна, как сделать ее правильно, и какие последствия могут быть, если на нее «забить», читайте в статье.
На скорости 60 км/ч колеса автомобиля вращаются с частотой больше 500 оборотов в минуту или 8,3 оборотов в секунду. При таком вращении появляется центробежная сила — и если колесо сбалансировано не идеально, то оно начинает вибрировать. А это чревато потерей управления, повышенной усталостью водителя и повышенным износом ходовой. Но обо всем по порядку.
- Ось симметрии — колесо должно стоять ровно вертикально по оси ступицы.
- Ось центра тяжести — центр тяжести должен находиться ровно по центру плоскости диска.
- Правильная разболтовка — нужно правильно подобрать диски, чтобы они полностью совпадали с креплениями. Диски r14 с разболтовкой 4х98 визуально не отличить от 4х100, но если ошибиться, то отбалансировать колесо не получится никак.
Динамический дисбаланс появляется, когда диск устанавливается под углом. Из-за чего во время движения его начинает раскачивать в стороны. И чем выше скорость, тем сильнее раскачивание.
Это может привести к ухудшению управляемости автомобилем на скорости выше 60 км/ч, уводу автомобиля в сторону. Ухудшается сцепление автомобиля с дорогой, что может стать причиной заноса во время поворотов. Если в скором времени не сделать балансировку, то значительно возрастает риск разрушения подшипников ступицы и наблюдается неравномерный износ шин.
Статический дисбаланс появляется, когда центр тяжести диска не совпадает с реальным центром. Из-за этого возникает биение колеса вверх-вниз. Если баланс смещен даже на жалкие 10 граммов, то на скорости 90 км/ч эти 10 грамм из-за центробежной силы превращаются в 2,5 кг дополнительной нагрузки на ступицу.
Вибрация передается в рулевую систему, из-за чего часто начинает бить руль. Это уменьшает комфорт вождения, значительно повышает усталость водителя. Плюс, снова возрастают риски повреждений подшипников ступицы.
Причины разбалансировки колес
- Сильный износ шин, установка новых покрышек вместе со старыми.
- Повреждение колесных дисков
- Некачественный ремонт покрышек или дисков
- Неправильная установка и бортировка колеса
- Неосторожное вождение — например, когда водитель зацепил бордюр колесом или попал в глубокую выбоину.
Как проводится балансировка колес
Колесо закрепляют на специальном стенде, который раскручивает его, имитируя движение автомобиля. С помощью электроники анализируются даже малейшие отклонения баланса.
Затем мастер, следуя результатам тестов, закрепляет на ободе диска небольшие свинцовые или цинковые грузики, с помощью которых баланс выравнивается.
Этот алгоритм повторяется до тех пор, пока анализ на стенде не покажет идеальный баланс. Процесс довольно быстрый — балансировка всех четырех колес вместе с установкой займет максимум 30-40 минут.
Стоимость балансировки одного колеса составляет примерно 50-100 гривен. То есть, весь комплекс работ обойдется от 200 до 400 гривен. Но учтите, что снятие и установка оплачивается отдельно.
При этом при перебортовке резины с зимней на летнюю или наоборот балансировка чаще всего входит в общую стоимость работ.
Разницы между балансировкой литых и стальных дисков нет. Единственный нюанс, при наличии вмятин на стальном диске могут сначала провести рихтовку, а уже потом — балансировку.
Как часто нужно проводить балансировку
Балансировка колес обычно проводится два раза в год — во время установки зимней и летней резины. Для абсолютного большинства автомобилей, которые используют для режима «работа-дом», этого хватает.
Эксперты утверждают, что балансировку колес нужно проводить каждые 5000 километров пробега. За это время крепления колес немного расшатываются, что может привести к разбалансировке. В идеале нужно ехать на шиномонтаж уже при появлении первых признаков: биения руля на высокой скорости или общему ухудшению управляемости авто.
Если вы ездите на машине значительно больше, чем 5000 километров за полгода, то балансировку нужно проводить чаще. Это недорого и занимает мало времени, но при этом защищает от неожиданных поломок вроде разрушения подшипников или стирания шин.