Три головні характеристики колеса і два дисбалансу

Балансування коліс — обов'язковий елемент ТО, який потрібно проводити мінімум двічі на рік. Чому воно таке важливе, як зробити його правильно, і які наслідки можуть бути, якщо на нього «забити», читайте в статті.

На швидкості 60 км/год колеса автомобіля обертаються з частотою більше 500 оборотів на хвилину або 8,3 оборотів на секунду. За такого обертання зʼявляється відцентрова сила — і якщо колесо збалансоване не ідеально, то воно починає вібрувати. А це може призвести до втрати управління, підвищеної втоми водія і підвищеним зносом ходової. Але про все по порядку.

Вісь симетрії — колесо має стояти рівно вертикально по осі маточини.

Вісь центру ваги — центр ваги повинен знаходитися рівно по центру площини диска.

Правильне розболтування — потрібно правильно підібрати диски, щоб вони повністю збігалися з кріпленнями. Диски r14 із розболтуванням 4х98 візуально не відрізнити від 4х100, але якщо помилитися, то відбалансувати колесо не вийде ніяк.

Динамічний дисбаланс зʼявляється, коли диск встановлюється під кутом. Через що під час руху його починає розгойдувати в сторони. І чим вища швидкість, тим сильніше розгойдування.

Це може призвести до погіршення керованості автомобілем на швидкості вище 60 км/год, відведенню автомобіля в сторону. Погіршується зчеплення автомобіля з дорогою, що може стати причиною заносу під час поворотів. Якщо завчасно не зробити балансування, то значно зростає ризик руйнування підшипників маточини і спостерігається нерівномірний знос шин.

Статичний дисбаланс зʼявляється, коли центр ваги диска не збігається з реальним центром. Через це виникає биття колеса вгору-вниз. Якщо баланс зміщений навіть на жалюгідні 10 грамів, то на швидкості 90 км/год ці 10 грамів через відцентрову силу перетворюються на 2,5 кг додаткового навантаження на маточину.

Вібрація передається в рульову систему, через що часто починає бити кермо. Це зменшує комфорт водіння, значно підвищує втому водія. Плюс, знову зростають ризики ушкоджень підшипників маточини.

Причини розбалансування коліс

Сильний знос шин, установка нових покришок разом зі старими.

Пошкодження колісних дисків

Неякісний ремонт покришок або дисків

Неправильна установка і бортування колеса

Необережне кермування — наприклад, коли водій зачепив бордюр колесом або потрапив в глибоку вибоїну.

Як проводиться балансування коліс

Колесо закріплюють на спеціальному стенді, який розкручує його, імітуючи рух автомобіля. За допомогою електроніки аналізуються навіть найменші відхилення балансу.

Потім майстер, відповідно до результатів тестів, закріплює на ободі диска невеликі свинцеві або цинкові важки, за допомогою яких баланс вирівнюється.

Цей алгоритм повторюється до тих пір, поки аналіз на стенді не покаже ідеальний баланс. Процес досить швидкий — балансування всіх чотирьох коліс разом з установкою займе максимум 30-40 хвилин.

Вартість балансування одного колеса становить приблизно 50-100 гривень. Тобто, весь комплекс робіт обійдеться від 200 до 400 гривень. Але врахуйте, що зняття та установка оплачується окремо.

Водночас під час перебортуванні гуми із зимової на літню або навпаки балансування найчастіше входить до загальної вартості робіт.

Різниці між балансуванням литих і сталевих дисків немає. Єдиний нюанс, за наявності вмʼятин на сталевому диску можуть спочатку зробити рихтування, а вже потім — балансування.

Як часто потрібно проводити балансування

Балансування коліс зазвичай проводиться два рази на рік — під час установки зимової та літньої гуми. Для абсолютної більшості автомобілів, які використовують для режиму «робота-дім», цього вистачає.

Експерти стверджують, що балансування коліс потрібно проводити кожні 5 000 кілометрів пробігу. За цей час кріплення коліс трохи розхитуються, що може привести до розбалансування. В ідеалі потрібно їхати на шиномонтаж вже за появя перших ознак: биття керма на високій швидкості або загального погіршення керованості авто.

Якщо ви їздите на машині значно більше, ніж 5 000 кілометрів за півроку, то балансування потрібно проводити частіше. Це недорого і займає мало часу, але водночас захищає від несподіваних поломок — руйнування підшипників або стирання шин.