Опрос "Социального мониторинга" - первое объективное исследование, где не допущены ошибки в вопросе о президентских выборах - эксперт

Сегодняшнее исследование "Социального мониторинга" стало первым объективным исследованием электоральных настроений граждан Украины, в котором не допущены ошибки в вопросе о шансах различных кандидатов на президентских выборах.

Об этом заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

По его мнению, при формулировании этого вопроса социологи наконец-то удержались от того, чтобы перечислять всех потенциальных кандидатов на президентство в одном и том же списке: "Такую ошибку недавно допускали даже такие известные компании как КМИС и "Деминициативы". Ошибка такого подхода в том, что если от одной партии в таком списке фигурирует сразу несколько человек, то результаты такого опроса, очевидно, являются необъективными. В самом деле, от партии на выборах идет только один кандидат. Он условно получает все голоса сторонников такой партии. А если в списке у социологов такой кандидат не один, то и голоса респондентов будут дробиться. В итоге, результатам таких опросов верить нельзя. В свою очередь, "Социальный мониторинг" поступил мудрее, разводя представителей одной партии по разным вариантам списка.

Следующий вопрос – оправдано ли повышенное внимание социологов к партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь", ведь в том же вопросе проверялось два варианта – с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком? Считаю, что такое внимание вполне оправдано – партия вышла на первое место по результатам всех соцопросов, проводимых с начала этого года. И понятно желание социологов не просто измерить ее рейтинг, но и проверить отношение респондентов к одному из ее лидеров – Виктору Медведчуку. Согласитесь, такие аспекты его деятельности как снятие санкций с украинских предприятий, договоренность о производстве вакцины в Украине или обсуждение мирного плана с парламентариями Германии, Франции и России касаются всех граждан Украины и вызвали огромный общественный резонанс – поэтому они требуют более пристального внимания со стороны социологов.

И наконец – правильно ли, что именно эти люди попали в список кандидатов на пост президента? Однозначно, да. Сегодня никто из политиков публично не заявлял о своем желании принять участие в президентских выборах – об этом не говорили ни Гройсман, ни Кличко, ни Медведчук, ни политики, которые принимали участие в предыдущих кампаниях, в частности, в президентских выборах 2019 года. Откуда же взялось мнение, что в списках социологов должны фигурировать только политики, принимавшие участие в предыдущих выборах? Это в корне неверно. Поэтому социологи и прибегают к другим критериям отбора, и такие критерии максимально объективны — профессиональное и многолетнее занятие политической деятельностью, постоянная поддержка со стороны партии, работа с проблемами, которые напрямую касаются всех – все это вполне позволяет выделить ключевых игроков".

"Таким образом, сегодня мы получили первую по-настоящему объективную картину того, с какими электоральными настроениями население нашей страны подходит к президентским выборам. Тем интереснее будет со временем проверить прогноз социологов в реальных условиях" — отметил Розенбаум.