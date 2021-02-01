Опитування "Соціального моніторингу" — перше об'єктивне дослідження, де не допущені помилки в питанні щодо президентських виборів — експерт

Сьогоднішнє дослідження "Соціального моніторингу" стало першим обʼєктивним дослідженням електоральних настроїв громадян України, в якому не допущені помилки в питанні щодо шансів різних кандидатів на президентських виборах.

Про це заявив політичний експерт Сергій Розенбаум.

На його думку, при формулюванні цього питання, соціологи нарешті втрималися від того, щоб перераховувати всіх потенційних кандидатів на президентство в одному і тому ж списку: "Такої помилки недавно допускали навіть такі відомі компанії як КМІС й "Демініціативи". Помилка такого підходу в тому, що якщо від однієї партії в такому списку фігурує відразу кілька людей, то результати такого опитування, очевидно, є необʼєктивними. Насправді від партії на виборах йде тільки один кандидат. Він, умовно, отримує всі голоси прихильників такої партії. А якщо в списку у соціологів такий кандидат не один, то і голоси респондентів будуть дробитися. У підсумку, результатами таких опитувань вірити не можна. Своєю чергою, "Соціальний моніторинг" зробив мудріше, розділивши представників однієї партії за різними варіантами списку.

Наступне питання — чи виправдана підвищена увага соціологів до партії "Опозиційна платформа — За життя", адже в тому ж питанні перевірялося два варіанти – з Юрієм Бойком й Віктором Медведчуком? Вважаю, що така увага цілком виправдана — партія вийшла на перше місце за результатами всіх соцопитувань, що проводяться з початку цього року. І зрозуміле бажання соціологів не просто виміряти її рейтинг, а й перевірити ставлення респондентів до одного з її лідерів – Віктора Медведчука. Погодьтеся, такі аспекти його діяльності, як зняття санкцій з українських підприємств, домовленість про виробництво вакцини в Україні або обговорення мирного плану з парламентарями Німеччини, Франції та Росії стосуються всіх громадян України й викликали величезний суспільний резонанс – тому вони вимагають більш пильної уваги з боку соціологів.

І нарешті — чи правильно, що саме ці люди потрапили до списку кандидатів на пост президента? Однозначно, так. Сьогодні ніхто з політиків публічно не заявляв про своє бажання взяти участь у президентських виборах – про це не говорили ні Гройсман, ні Кличко, ні Медведчук, ні політики, які брали участь у попередніх кампаніях, зокрема, у президентських виборах 2019 року. Звідки ж взялася думка, що в списках соціологів повинні фігурувати тільки політики, які брали участь у попередніх виборах? Це в корені невірно. Тому соціологи й вдаються до інших критеріїв відбору, і такі критерії максимально обʼєктивні — професійне і багаторічне заняття політичною діяльністю, постійна підтримка з боку партії, робота з проблемами, які безпосередньо стосуються всіх – все це цілком дозволяє виділити ключових гравців".

"Таким чином, сьогодні ми отримали першу по-справжньому обʼєктивну картину того, з якими електоральними настроями населення нашої країни підходить до президентських виборів. Тим цікавіше буде з часом перевірити прогноз соціологів в реальних умовах " — зазначив Розенбаум.