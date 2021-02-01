ГБР удалило с сайта всю информацию о своей деятельности за два года

Ведомство решило начать все "с чистого листа" буквальным образом.

Государственное бюро расследований Украины "почистило" свой официальный сайт, удалив из него всю информацию о собственной работе, опубликованную до "перезагрузки" ведомства.

"ГБР удалило со своего официального сайта практически всю информацию о своей деятельности с момента создания до начала так называемой "перезагрузки" (до 28-го декабря 2019 года)", – сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Совет общественного контроля" адвокат Олег Шрам.

Согласно наблюдениям "общественника", с сайта ГБР были удалены:

вся информация о проводимых в 2018-ом и 2019-ом годах конкурсах в центральный аппарат и территориальные управления;

квалификационные требования к кандидатам;

протоколы заседаний конкурсных комиссий и принятые ими решения;

информация о работе Совета общественного контроля при ГБР, а также протоколы его заседаний;

нормативно-правовые акты ГБР, и многое другое.

"Ребята, кто не знает прошлого, у того нет будущего, – заключил Шрам. – Впрочем, для тех, кто живет одни днем, такой шаг абсолютно ожидаемый".

[ + – ] Facebook / Олег Шрам

Отметим, что с начала вступления в силу "Закон Украины о Государственном бюро расследований", которое произошло 1-го марта 2016 года, до момента начала деятельности Бюро (27-го ноября 2018 года) прошло более двух лет.

В понедельник, 1 февраля, народный депутат Артур Герасимов заявил, что Государственное бюро расследований для прикрытия своей деятельности решениями Печерского районного суда Киева сфальсифицировало свой адрес.

Напомним, закон о "перезагрузке ГБР", которым был изменен правовой статус ГБР, в связи с чем Бюро стало государственным правоохранительным органом, а также переформатирован аппарат организации, вступил в силу 27 декабря 2019 года. За пару месяц до этого, детективы Госбюро расследований засекретили всю информацию по уголовным делам пятого президента Украины Петра Порошенко.