ДБР видалило із сайту всю інформацію про свою діяльність за два роки

Відомство вирішило почати все "з чистого аркуша" буквально.

Державне бюро розслідувань України "почистило" свій офіційний сайт, видаливши з нього всю інформацію про свою роботу, опубліковану до "перезавантаження" відомства.

"ДБР видалило зі свого офіційного сайту практично всю інформацію про свою діяльність з моменту створення до початку так званого "перезавантаження" (до 28-го грудня 2019 року)", — повідомив на своїй сторінці у Facebook глава громадської організації "Рада громадського контролю" адвокат Олег Шрам.

Згідно зі спостереженнями "громадського працівника", із сайту ДБР були видалені:

уся інформація про проведені в 2018 і 2019 роках конкурси до центрального апарату й територіального управління;

кваліфікаційні вимоги до кандидатів;

протоколи засідань конкурсних комісій та ухвалені ними рішення;

інформація про роботу Ради громадського контролю при ДБР, а також протоколи його засідань;

нормативно-правові акти ДБР, і багато іншого.

"Друзі, хто не знає минулого, той не має майбутнього, — уклав Шрам. — Утім, для тих, хто живе одним днем, такий крок абсолютно очікуваний".

[ + – ] Facebook/Олег Шрам

Зазначимо, що з початку дії "Закону України про Державне бюро розслідувань" від 1-го березня 2016 року, до моменту початку діяльності Бюро (27-го листопада 2018 року) минуло більше двох років.

У понеділок, 1 лютого, народний депутат Артур Герасимов заявив, що Державне бюро розслідувань для прикриття своєї діяльності рішеннями Печерського районного суду Києва сфальсифікувало свою адресу.

Нагадаємо, Закон про "перезавантаження ДБР", за яким був змінений правовий статус ДБР, у зв'язку з чим Бюро стало державним правоохоронним органом, а також переформатований апарат організації, набув чинності 27 грудня 2019 року. За декілька місяців до цього, детективи Держбюро розслідувань засекретили всю інформацію у кримінальних справах п'ятого президента України Петра Порошенка.