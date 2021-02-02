Одесский облсовет, включая "слуг народа", потребовал у Кабмина снизить тарифы (документ)

Коммунальная задолженность жителей Одесской области составляет четыре миллиарда гривен.

Одесский областной совет официально потребовал от правительства Украины и Верховной Рады снизать тарифы, причем под обращением подписались даже представители фракции "Слуга народа", отмечает Telegram-канал "PavlovskyNEWS".

"Как сообщает наш журналист, за проголосовал 71 депутат. Причем свои голоса в полном составе отдала пропрезидентская фракция "Слуга народа", – сообщается в публикации канала во вторник, 2 февраля.

По словам представителей инициативной группы Облсовета, выступившей перед СМИ после подписания соответствующего обращения, задолженность жителей региона по коммунальным тарифам составляет четыре миллиарда гривен.

Как отметил замглавы облсовета Вадим Шкаровский, в следующем месяце этот долг может лишь увеличиться, как он продолжит расти и в марте 2021 года. "И к весне мы получим огромную сумму, которую население Одесской области никогда не сможет оплатить", – сообщил чиновник.

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Согласно предложению депутатов, опубликованному на сайте Облсовета, центральная власть должна немедленно принять меры, в частности, путем увеличения расходов на субсидии.

Как указано в документе: "Мы, депутаты Одесского областного совета, глубоко обеспокоены ростом цен на природный газ и другие жилищно-коммунальные тарифы для населения. <…> Учитывая сегодняшний уровень реальных доходов населения, вызванный в том числе и последствиями пандемии COVID-19, дальнейшее повышение цен на энергоносители и коммунальные тарифы приведет к прямому нарушение прав украинских граждан".

Вслед за этим в обращении перечисляется, какие именно конституционные права граждан нарушены решением повысить коммунальные тарифы, а в частности: статьи 1, 3 и 48: "В статье 3 Конституции Украины определено, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

"В соответствии со статьями 1 и 48 Конституции Украины Украина является социальным, правовым государством, что выражается в социальной направленности экономики, праве граждан на социальную защиту; праве каждого на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье", – поясняется в документе, с уточнением, что "достаточный жизненный уровень" при новых тарифах – под угрозой.

Напомним, накануне в Хмельницком националисты во главе с депутатом Хмельницкого облсовета от ВО "Свобода" Виктором Бурлыком разогнали участников тарифного майдана, поломав их оборудование, а сам Бурлык называл участников протеста, выступавших против повышения тарифов на газ и электричество "рептилоидами", "сепаратистами" и "агентами Кремля".