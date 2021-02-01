В Хмельницком депутат от "Свободы" с командой разогнали тарифный майдан (фото, видео)
Глава Всеукраинского еврейского конгресса Эдуард Долинский обвинил их лидера, депутата местного облсовета, в нацизме.
В Хмельницком националисты во главе с депутатом Хмельницкого облсовета от ВО "Свобода" Виктором Бурлыком разогнали участников тарифного майдана, поломав их оборудование.
Об этом сообщает телеканал КРТ.
По информации издания, Бурлык называл участников протеста "рептилоидами", "сепаратистами" и "агентами Кремля".
Глава Всеукраинского еврейского конгресса Эдуард Долинский у себя в Facebook обвинил Бурлыка в симпатии к нацизму. Он разместил фотографию депутата с надписью "Моя честь называется верность". По его словам, это девиз войск СС.
Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.