У Хмельницькому депутат від "Свободи" з командою розігнали тарифний майдан (фото, відео)

Голова Всеукраїнського єврейського конгресу Едуард Долинський звинуватив їх лідера, депутата місцевої облради, в нацизмі.

У Хмельницькому націоналісти на чолі з депутатом Хмельницької облради від ВО "Свобода" Віктором Бурликом розігнали учасників тарифного майдану, поламавши їх обладнання.

Про це повідомляє телеканал КРТ.

За інформацією видання, Бурлик називав учасників протесту "рептилоїдами", "сепаратистами" та "агентами Кремля".

[ + – ]

Голова Всеукраїнського єврейського конгресу Едуард Долинський у себе в Facebook звинуватив Бурлика в симпатії до нацизму. Він розмістив фотографію депутата з написом "Моя честь називається вірність". За його словами, це девіз військ СС.

Нагадаємо, з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс в два рази. Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.