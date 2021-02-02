Следы трипольского поселения обнаружили в Хмельницкой области (фото)

На следы давней цивилизации участники археологической экспедиции наткнулись случайно.

Неизвестное ранее поселение эпохи энеолита – бронзы обнаружили возле города Полонное в Хмельницкой области. О находке рассказал заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусства, член Международной организации защиты памятников и достопримечательностей Сергей Шпаковский.

"По приглашению отдела культуры и туризма Полонской городской ОТГ со специалистами отдела охраны памятников ХОНМЦКИ проведено обследование и обнаружен новый объект археологии в окрестностях города Полонное – двухслойное поселение эпохи энеолита-бронзы. Новая находка существенно дополнит археологическую карту Полонской общины, позволит сохранить земли историко-культурного назначения, провести там археологические исследования, воплотить креативные культурные проекты", – написал он на свое странице в Фейсбуке, пообещав новые подробности в августе 2021 года на научной конференции на праздновании 1025-летия города Полонное.

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

В комментарии "Укринформу" он добавил, что в экспедиции участвовали археологи Сергей Маярчук и Владимир Захарьев:

"Нами найдена керамика эпохи энеолита, а это Трипольская культура (IV-III тысячелетия до нашей эры), и также керамика эпохи бронзы, а это ІІ тысячелетие до нашей эры. Мы подготовили заключение, которое передадим в городской совет, о том, что перед тем, как поделить на паи, земельно-строительными работами на этой территории нужно провести археологические исследования".

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

На такую необычную находку участники раскопок наткнулись случайно. Изначально они изучали территорию с остатками дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX века. Сам дворец уже разрушен, но остались 2 хозяйственные постройки и более 50 дубов, которым до 200 лет.

[ + – ] Хозяйственная постройка, которая осталась на месте поместья Карвицких-Валевских Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

Ранее информации о древнем поселении на окраине города нигде не было.

Трипольская культура — археологическая культура, названная по месту открытия у села Триполье недалеко от Киева. Была распространена в эпоху энеолита на территории Украины на запад от Днепра и в Молдавии, а также в восточной Румынии, где её называют культурой Кукутени (Кукутень). Для нее характерны высокий уровень развития хозяйства и развитые общественные отношения. Высокого уровня достигло гончарное ремесло.