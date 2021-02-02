Сліди трипільського поселення виявили на Хмельниччині (фото)

На сліди давньої цивілізації учасники археологічної експедиції наткнулися випадково.

Невідоме раніше поселення доби енеоліту — бронзи виявили біля міста Полонне в Хмельницькій області. Про знахідку розповів заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член Міжнародної організації захисту пам'ятників і визначних пам'яток Сергій Шпаковський.

"На запрошення відділу культури і туризму Полонської міської ОТГ з фахівцями відділу охорони пам'яток ХОНМЦКМ проведено обстеження і виявлено новий об'єкт археології в околицях міста Полонне — двошарове поселення епохи енеоліту-бронзи. Нова знахідка істотно доповнить археологічну карту Полонської громади, дозволить зберегти землі історико-культурного призначення, провести там археологічні дослідження, втілити креативні культурні проекти", — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці, пообіцявши нові подробиці в серпні 2021 року на науковій конференції на святкуванні 1025-річчя міста Полонне.

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

У коментарі "Укрінформу" він додав, що в експедиції брали участь археологи Сергій Маярчук і Володимир Захар'єв:

"Нами знайдено кераміку епохи енеоліту, а це Трипільська культура (IV-III тисячоліття до нашої ери), і також кераміка епохи бронзи, а це ІІ тисячоліття до нашої ери. Ми підготували висновок, який передамо до міської ради, про те, що перед тим, як поділити на паї, земельно-будівельними роботами на цій території потрібно провести археологічні дослідження".

Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

На таку незвичайну знахідку учасники розкопок натрапили випадково. Спочатку вони вивчали територію із залишками палацово-паркового комплексу Карвіцьких-Валевських середини XIX століття. Сам палац уже зруйнований, але залишилися 2 господарські будівлі і понад 50 дубів, яким до 200 років.

[ + – ] Господарська будівля, що залишилася на місці маєтку Карвіцьких-Валевських Фото: Facebook/Сергій Шпаковський

Раніше інформації про давнє поселення на околиці міста ніде не було.

Трипільська культура — археологічна культура, названа за місцем відкриття в селі Трипілля недалеко від Києва. Була поширена в епоху енеоліту на території України на захід від Дніпра і в Молдавії, а також у східній Румунії, де її називають культурою Кукутені (Кукутень). Для неї характерні високий рівень розвитку господарства і розвинені суспільні відносини. Високого рівня досягло гончарне ремесло.