Водоканал в Ивано-Франковской области решил закупить "презервативы" (фото)

Коммунальное предприятие провело закупку по классификации "духи, средства гигиены и презервативы" на 15 тысяч гривен.

Коммунальное предприятие "Коломыяводоканал" (Ивано-Франковская область) объявило тендер на закупку по классификации "духи, средства гигиены и презервативы". Об этом стало известно благодаря сайту госзакупок Prozorro.

Водоканал уже нашел продавца, который предоставит им необходимые средства. Поставщик, ЧП "ТИС", обязался предоставить коммунальному предприятию 1000 единиц товаров за 15 тысяч гривен. Заказ должны выполнить до 31 декабря 2021 года.

[ + – ] КП "Коломыяводоканал" через тендер закупило "презервативы" Фото: скриншот

Такой новостью поделился на своей странице в Facebook и местный журналист Евгений Гапич. Один из комментаторов под публикацией отметил, что такое название у тендера из-за того, что "средства гигиены" и "презервативы" проходят по одной классификации.

"Можно так указать в названии тендера: "Духи, средства гигиены и презервативы (33711900-6 Мыло)". Но, прежде всего, договор нужно публиковать на Prozorro", — ответил Гапич.

В самой публикации журналист написал следующее:

"Я понимаю, что они закупили мыло, но так, как они тр**ают жителей Коломыи тарифами на воду, то, возможно, и презервативы".

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Напомним, в сентябре сообщалось, что из-за употребления пищи в одной из заводских столовых Коломыи отравились более 100 человек.