Водоканал в Івано-Франківській області вирішив закупити "презервативи" (фото)

Комунальне підприємство провело закупівлю за класифікацією "парфуми, засоби гігієни та презервативи" на 15 тисяч гривень.

Комунальне підприємство "Коломияводоканал" (Івано-Франківська область) оголосило тендер на закупівлю за класифікацією "парфуми, засоби гігієни та презервативи". Про це стало відомо завдяки сайту держзакупівель Prozorro.

Водоканал уже знайшов продавця, який надасть їм необхідні кошти. Постачальник, ПП "ТИС", зобов'язався надати комунальному підприємству 1000 одиниць товарів за 15 тисяч гривень. Замовлення повинні виконати до 31 грудня 2021 року.

[ + – ] КП "Коломияводоканал" через тендер закупило "презервативи" Фото: скриншот

Такою новиною поділився на своїй сторінці у Facebook і місцевий журналіст Євген Гапич. Один з коментаторів під публікацією зазначив, що така назва в тендера через те, що "засоби гігієни" і "презервативи" проходять за одною класифікацією.

"Можна так вказати в назві тендера: "Парфуми, засоби гігієни та презервативи (33711900-6 Мило)". Але, перш за все, договір потрібно публікувати на Prozorro", — відповів Гапич.

У самій публікації журналіст написав таке:

"Я розумію, що вони закупили мило, але оскільки вони тр ** ають жителів Коломиї тарифами на воду, то, можливо, і презервативи".

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Нагадаємо: у вересні повідомлялося, що через вживання їжі в одній із заводських їдалень Коломиї отруїлося понад 100 чоловік.