Предприниматели смогут контролировать оплату штрафов ПДД по авто, которые водят их сотрудники

Владелец бизнеса сможет внести в приложение до 10 автомобилей и данные подчиненных, которые будут управлять ими.

Украинские предприниматели смогут контролировать оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения по автомобилям, которые водят их сотрудники. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел от 2 февраля.

Сделать это можно будет с помощью сервиса "Штрафы UA". Его новая возможность позволяет контролировать до десяти автомобилей и получать уведомления не только по штрафам, которые оформлены на автомобили, но и по штрафам, которые выписали на водителей.

"Это даёт возможность своевременно погашать штрафы и избегать ситуации ареста авто, в случае неуплаты водителем или бывшим наемным сотрудником. Кроме того новая функция помогает формировать культуру ответственного вождения среди сотрудников предприятия. Для этого необходимо установить сервис в смартфонах водителей, что позволит получать аналитику о стиле вождения каждого наемного сотрудника и использовать её для формирования системы мотивации", – говорится в сообщении ведомства.

В релизе говорится, что при нарушении правил вождения штраф может быть выписан как на автомобиль, так и на водителя. Так, если нарушение зафиксировала система автоматической фискации, то постановление оформят на владельца машины, а не за того, кто был за рулем.

В иной ситуации, когда нарушение фиксирует инспектор патрульной полиции, постановление оформляют на водителя.

"Но тогда неоплаченный сотрудником штраф может "зависнуть" на автомобиле со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ареста транспортного средства", – сообщили в МВД.

Основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров на основании анализа ситуации с оплатой штрафов в Украине отметил, что начинающиеся предприниматели с небольшим автопарком нуждаются в функции, которая помогает контролировать наличие постановлений не только по каждому автомобилю, но и по водителям, а также осуществлять контроль своевременного погашения штрафов виновными.

"Ни один из специализированных сервисов, представленных сегодня в Украине, не даёт такой возможности. Отследить возникновение и оплату штрафов ПДД наемных сотрудников, которые пользуются авто предпринимателя, до этого было невозможно. Поэтому сейчас нередко штрафы продолжают числиться за автомобилями владельца бизнеса до момента возникновения неприятностей", – отметил Дмитров.

По его словам, на сегодняшний день без надлежащего контроля из-за просроченных платежей в черный список должников Государственной службы исполнительной службы попадают владельцы автомобилей, передавшие свои транспортные средства во временное пользование.

"Как следствие, о наличии штрафа узнают уже в кризисной ситуации, когда Исполнительная служба назначила дополнительные санкции за неуплату. Например, арест банковского счета или конфискация транспортного средства прямо в пути. Нарушители же остаются «в стороне», а значит штраф не выполняет своей функции. Часто такое положение дел наносит серьёзный ущерб предпринимателю, а в период пандемии может стать точкой невозврата", – резюмировал Дмитров.

Новый сервис даст возможность предпринимателям оформить ежемесячную или годовую подписку и зарегистрировать в приложении до 10 автомобилей, введя данные водительских удостоверений наемных работников, которые ими управляют. Таким образом, владельцы бизнеса смогут получать уведомления о новых штрафах непосредственно в момент фискации нарушений, возлагать платежи на виновных и проверять статус их погашения.

Более того, с помощью приложения предприниматели смогут контролировать стиль вождения каждого сотрудника – скорость, плавность маневров, расход топлива и так далее.

"В соответствии с рейтингом безопасного вождения, собственники авто могут получить кэшбек на автострахование до 20%. В настоящее время функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна в сервисе Штрафы UA, работающем на операционной системе iOS. В ближайшее время она появится в приложении на Android", – говорится в пресс-релизе.