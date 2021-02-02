Підприємці зможуть контролювати оплату штрафів ПДР по авто, які водять їхні співробітники

Власник бізнесу зможе внести в додаток до 10 автомобілів і дані підлеглих, які будуть керувати ними.

Українські підприємці зможуть контролювати оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху по автомобілях, які водять їхні співробітники. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства внутрішніх справ від 2 лютого.

Зробити це можна буде за допомогою сервісу "Штрафи UA". Його нова можливість дозволяє контролювати до десяти автомобілів і отримувати повідомлення не тільки по штрафах, які оформлені на автомобілі, але і по штрафах, які виписали на водіїв.

"Це дає можливість своєчасно погашати штрафи й уникати ситуації арешту авто, у разі несплати водієм або колишнім найманим співробітником. Крім того, нова функція допомагає формувати культуру відповідального водіння серед співробітників підприємства. Для цього необхідно встановити сервіс у смартфонах водіїв, що дозволить отримувати аналітику про стиль водіння кожного найманого працівника і використовувати її для формування системи мотивації", — йдеться в повідомленні відомства.

У релізі говориться, що при порушенні правил водіння штраф може бути виписаний як на автомобіль, так і на водія. Так, якщо порушення зафіксувала система автоматичної фіксації, то постанову оформлять на власника машини, а не на того, хто був за кермом.

В іншій ситуації, коли порушення фіксує інспектор патрульної поліції, постанову оформляють на водія.

"Але тоді неоплачений співробітником штраф може "зависнути" на автомобілі з усіма наслідками, аж до арешту транспортного засобу", — повідомили в МВС.

Засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров на підставі аналізу ситуації з оплатою штрафів в Україні зазначив, що підприємці-початківці з невеликим автопарком потребують функції, яка допомагає контролювати наявність постанов не тільки по кожному автомобілю, а й по водіях, а також здійснювати контроль своєчасного погашення штрафів винними.

"Жоден із спеціалізованих сервісів, представлених сьогодні в Україні, не дає такої можливості. Відстежити виникнення і оплату штрафів ПДР найманих співробітників, які користуються авто підприємця, до цього було неможливо. Тому наразі нерідко штрафи продовжують числитися за автомобілями власника бізнесу до моменту виникнення неприємностей", — зазначив Дмитров.

За його словами, на сьогодні без належного контролю через прострочені платежі в чорний список боржників Державної служби виконавчої служби потрапляють власники автомобілів, які передали свої транспортні засоби в тимчасове користування.

"Як наслідок, про наявність штрафу дізнаються вже в кризовій ситуації, коли Виконавча служба призначила додаткові санкції за несплату. Наприклад, арешт банківського рахунку або конфіскація транспортного засобу прямо в дорозі. Порушники ж залишаються «в стороні», а значить штраф не виконує своєї функції. Часто такий стан справ завдає серйозної шкоди підприємцю, а в період пандемії може стати точкою неповернення", — резюмував Дмитров.

Новий сервіс дасть можливість підприємцям оформити щомісячну або річну передплату і зареєструвати в додатку до 10 автомобілів, ввівши дані водійських посвідчень найманих працівників, які ними керують. Таким чином власники бізнесу зможуть отримувати повідомлення про нові штрафи безпосередньо в момент фіксації порушень, покладати платежі на винних і перевіряти статус їх погашення.

Більше того, за допомогою програми підприємці зможуть контролювати стиль водіння кожного співробітника — швидкість, плавність маневрів, витрата палива тощо.

"Відповідно до рейтингу безпечного водіння, власники авто можуть отримати кешбек на автострахування до 20%. Наразі функція контролю штрафів ПДР для підприємців уже доступна в сервісі Штрафи UA, що працює на операційній системі iOS. Найближчим часом вона з'явиться в додатку на Android", — йдеться в прес-релізі.