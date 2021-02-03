Полицейский спас семью из четырех человек, которая провалилась под лед на Полтавщине (видео)

Местность, где произошел инцидент, практически безлюдная, и если бы не случайно проезжающий полицейский, вся семья могла пойти на дно.

Сотрудник полиции Ярослав Семенец, случайно проезжая мимо речки Гребиха в селе Березняки, Лубенского района на Полтавщине, стал свидетелем того, как целая семья, в том числе собака и двое детей, младшему из которых всего три года, провалилась под лед. Не раздумывая, бросился на помощь, рассказал на своей странице в Фейсбуке спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Как выяснилось позже, семья: муж, жена и двое их сыновей возрастом 13 лет и 3 года, а также их пес отправились на речку погулять. По словам матери, они фотографировались, катались на санках. Когда ребенок в очередной раз съехал с горки практически на середину реки, лед под санками провалился, а маленький мальчик оказался в ледяной воде. Родители и старший сын бросились на помощь и тоже оказались в воде. Там же через пару секунд был и пес. Поскольку место, где все произошло, практически безлюдное и находится вдалеке от жилых домов, история могла бы закончиться очень трагично. Но внезапно на дороге, которая идет вдоль реки, появился автомобиль.

"Ехала машина. Из нее выбежал мужчина и начал оказывать нам первую помощь", – вспоминает женщина.

Полицейский, который чудом оказался на месте, свое детство провел в Березняках, где гостил у дедушки и бабушки. В тот день он ехал через село к родственникам. Увидев, что происходит, мужчина, не раздумывая, выскочил из машины, схватил буксировочный трос и пополз на животе к проруби.

"Первому я бросил веревку 13-летнему мальчику, он уже почти шел на дно. Затем вытащил его трехлетнего брата, которого отец держал над водой, затем – женщину и мужчину", – рассказал журналистам телеканала "Центральный" инспектор.

Полицейский отвез семью домой. От медицинской помощи семья отказалась, заверив, что с ними все в порядке.

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О том, что совершил подвиг, правоохранитель никому не рассказывал. Случайно о героизме Ярослава коллеги узнали после того, как 31 января в полицию позвонила мать спасенной женщины со словами благодарности в адрес Семенца. Сам же сотрудник правоохранительных органов себя героем не считает и уверен, что так поступил бы каждый.

Однако 2 февраля на коллегии ГУ Нацполиции Полтавщины о поступке сотрудника рассказали всему личному составу, а его наградили знаком отличия. Кстати, его отец тоже посвятил жизнь работе в правоохранительных органах.

Напомним, в городе Черноморске при попытке спасти двух тонущих друзей утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в октябре прошлого года.