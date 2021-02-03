Поліцейський врятував сім'ю з чотирьох осіб, яка провалилася під лід на Полтавщині (відео)

Місцевість, де стався інцидент, практично безлюдна, і якби не поліцейський, який випадково проїжджав повз, уся сімʼя могла піти на дно.

Співробітник поліції Ярослав Семенець, який випадково проїжджав повз річки Гребіха в селі Березняки, Лубенського району на Полтавщині, став свідком того, як ціла сім'я, зокрема собака та двоє дітей, із яких молодшому всього три роки, провалилася під лід. Не роздумуючи, кинувся на допомогу, розповів на своїй сторінці в Фейсбуці речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

Як з'ясувалося пізніше, сім'я: чоловік, дружина і двоє їхніх синів віком 13 років і 3 роки, а також їх пес вирушили на річку погуляти. За словами матері, вони фотографувалися, каталися на санках. Коли дитина вкотре з'їхала з гірки практично на середину річки, лід під санками провалився, а маленький хлопчик опинився у крижаній воді. Батьки і старший син кинулися на допомогу і теж опинилися у воді. Там за декілька секунд був і пес. Оскільки місце, де все сталося, практично безлюдне і знаходиться далеко від житлових будинків, історія могла б закінчитися дуже трагічно. Але раптово на дорозі, яка йде уздовж ріки, з'явився автомобіль.

"Їхала машина. Із неї вибіг чоловік і почав надавати нам першу допомогу", — згадує жінка.

Поліцейський, який дивом опинився на місці, своє дитинство провів у Березняках, де гостював у дідуся і бабусі. Того дня він їхав через село до родичів. Побачивши, що відбувається, чоловік, не роздумуючи, вискочив з машини, схопив буксирувальний трос і поповз на животі до ополонки.

"Першому я кинув мотузку 13-річному хлопчикові, він вже майже йшов на дно. Потім витягнув його трирічного брата, якого батько тримав над водою, потім — жінку та чоловіка", — розповів журналістам телеканалу "Центральний" інспектор.

Поліцейський відвіз сім'ю додому. Від медичної допомоги сім'я відмовилася, запевнивши, що з ними все гаразд.

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Про те, що зробив подвиг, правоохоронець нікому не розповідав. Випадково про героїзм Ярослава колеги дізналися після того, як 31 січня до поліції зателефонувала мати врятованої жінки зі словами подяки Семенцю. Власне співробітник правоохоронних органів себе героєм не вважає і впевнений, що так вчинив би кожен.

Проте 2 лютого на колегії ГУ Нацполіціі Полтавщини про вчинок співробітника розповіли всьому особовому складу, а його нагородили відзнакою. До речі, його батько теж присвятив життя роботі в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у місті Чорноморську під час спроби врятувати двох друзів, які потпали, втопився 16-річний хлопець. Трагедія сталася в жовтні минулого року.