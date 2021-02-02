Погиб отец бывшего лидера группы "Тартак" Евгений Положинский

По словам певца, за час до смерти, ему привиделась могильная табличка с именем его отца.

Экс-фронтмен группы "Тартак" музыкант Александр Положинский сообщил в Facebook о трагедии, произошедшей в его семье – у него умер отец – Евгений Положинский. Как выяснилось, его не стало еще месяц назад – 1 января.

По словам артиста он не планировал встречать этот Новый год дома, имея множество "вариантов", как провести это время, но он "словно почувствовал", что надо остаться с родными.

"Мы хорошо посидели втроем – мама, папа и я. Немного поели, выпили по бокалу шампанского, пообщались. Около двух, убрав со стола, собирались спать. Когда в полночь я загадывал свои несколько традиционных желаний, первым из них было то, которому уже через 3 часа суждено было не сбыться, — чтобы родители были живыми и здоровыми", – рассказал Положинский и опубликовал фото с отцом.

Как заявил музыкант, когда в новогоднюю ночь я уже лежал в постели, ему внезапно привиделась "могильная табличка с именем его отца и датой смерти 01.01.2021".

"Я отогнал от себя это жуткое видение и заснул. А минут через 40 меня разбудил крик мамы", – сообщил экс-фронтмен "Тартака".

В комментариях к публикации свое сочувствие и поддержку Александру выразил певец Виктор Павлик, написав, чтобы "папа отдыхал с Богом". В комментаторы к посту Положинского добавилась и певица Мария Бурмака, сообщив, что горюет, поскольку была знакома с усопшим.

Напомним, в этот день, ровно шесть лет назад погиб известный украинский певец и музыкант Кузьма Скрябин. Так, 2 февраля 2015 года внедорожник Кузьмы столкнулся с грузовиком в Криворожском районе Днепропетровской области.