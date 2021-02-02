Загинув батько колишнього лідера гурту "Тартак" Євген Положинський

За словами співака, за годину до смерті, йому привиділася могильна табличка з ім'ям його батька.

Екс-фронтмен гурту "Тартак" музикант Олександр Положинський повідомив у Facebook про трагедію, що сталася в його родині — у нього помер батько — Євген Положинський. Як з'ясувалося, його не стало ще місяць тому — 1 січня.

За словами артиста він не планував зустрічати цей Новий рік вдома, маючи безліч "варіантів", як провести цей час, але він "ніби відчув", що треба залишитися з рідними.

"Ми добре посиділи втрьох — мама, тато і я. Трохи поїли, випили по келиху шампанського, поспілкувалися. Приблизно о другій, прибравши зі столу, збиралися спати. Коли опівночі я загадував свої кілька традиційних бажань, першим із них було те, якому вже через 3 години судилося не збутися, — щоб батьки були живими і здоровими", — розповів Положинський та опублікував фото з батьком.

Як заявив музикант, коли в новорічну ніч я вже лежав у ліжку, йому раптово привиділася "могильна табличка з ім'ям його батька та датою смерті 01.01.2021".

"Я відігнав від себе це страшне бачення і заснув. А хвилин через 40 мене розбудив крик мами", — повідомив екс-фронтмен "Тартака".

У коментарях до публікації своє співчуття та підтримку Олександру висловив співак Віктор Павлик, написавши, щоб "тато відпочивав із Богом". До коментаторів допису Положинського приєдналася і співачка Марія Бурмака, повідомивши, що горює, оскільки була знайома з покійним.

Нагадаємо, цього дня, рівно шість років тому загинув відомий український співак і музикант Кузьма Скрябін. Так, 2 лютого 2015 року позашляховик Кузьми зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі Дніпропетровської області.