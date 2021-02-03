Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" ведут сотрудники спецслужб РФ — ВСУ

Каналы собирают данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние их техники, вооружений и даже телефоны военнослужащих.

Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сообщило у себя в Facebook, что Вооруженные Силы Украины не имеют никакого отношения к милитаристским Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС".

"Это российские проекты, не имеющие отношения к ВСУ", – отметили в департаменте в среду днем, 3-го февраля, и прикрепили к публикации действующие аватарки каналов. Более того, в управлении добавили, что это "враждебные проекты".

Речь идет о канале @nach_shtabu с 26,3 тыс. подписчиков, который ведется на русском языке и снабжен в графе "информация" лишь коротким сообщением: "Новости ВСУ". Обратная связь в автором канала – через анонимный бот.

Второй упомянутый канал – @chergovii – менее популярный и может похвастать лишь 5,4 тыс. подписчиков. Он также вещает на русском, а в описании к нему указано следующее: "Ваш верный информационный волонтер и поставщик инсайдов с передовой, министерства обороны и не только". Обратная связь с авторами – через анонимную почту Protonmail.

Как отметили в ведомстве, эти площадки были созданы "российскими спецслужбами для распространения фейков о ВСУ, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ в целом".

[ + – ] СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

"Теlegram-канал "НачШтаба" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное", – рассказали в Аппарате Главнокомандующего ВСУ.

В частности, по данным ведомства, мессенджер Telegram предоставляет по запросу спецслужб РФ данные пользователей: их IP-адреса, номера телефонов, и даже "доступ к сообщениям в чатах".

Отметим, что Департамент стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины является самостоятельным структурным подразделением аппарата Минобороны, в подчинении которого находятся: Информационное агентство, Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины и телерадиостудия Министерства обороны Украины "Бриз".

Ведомство занимается информированием общественности и СМИ о деятельности Минобороны, Вооруженных Сил и ДССТ, а также проведением постоянного мониторинга информационной среды, выявлением потенциальных и реальных информационных угроз в сфере обороны, осуществлением соответствующих превентивных и ответных мероприятий.

Напомним, в среду днем, 3 февраля, президент Владимир Зеленский высказался о закрытии телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", отметив, что в связи с этим в украинских СМИ станет меньше "фейков и гибридной пропаганды".