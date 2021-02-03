"Фейков станет меньше": Зеленский в третий раз за день высказался о закрытии телеканалов

Президент надеется, что гибридная пропаганда исчезнет из СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский, в третий раз за день в комментируя в соцсетях введение санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", высказал мнение, что отныне в СМИ фейков и гибридной пропаганды станет меньше.

Свой очередной комментарий он оставил на своей странице в Instagram.

"И о вчерашних санкциях. Надеюсь, теперь фейков и гибридной пропаганды действительно станет меньше", – написал он.

Отметим, сегодня утром, 3 февраля, Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.

Напомним, Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.