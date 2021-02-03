"Фейків стане менше": Зеленський втретє за день висловився про закриття телеканалів

Президент сподівається, що гібридна пропаганда зникне зі ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський, утретє за день коментуючи в соцмережах введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", висловив думку, що відтепер у ЗМІ фейків і гібридної пропаганди стане менше.

Свій черговий коментар він залишив на своїй сторінці в Instagram.

"І про вчорашні санкції. Сподіваюся, тепер фейків і гібридної пропаганди дійсно стане менше", — написав він.

Зазначимо, сьогодні вранці, 3 лютого, Зеленський в Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський у своєму Telegram-каналі додав, що відверта і маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для прийняття рішення про введення санкцій відносно телеканалів були об'єктивні підстави.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.