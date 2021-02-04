Нас уже более 2 миллионов — как увеличилась аудитория "Первого Делового"

Аудитория «Первого Делового» телеканала продолжает расти. Только за январь мы зафиксировали увеличение нашей аудитории на полмиллиона. И теперь мы имеем более 2 миллионов читателей.

Не скроем, что всегда в работе пользовались высоким журналистскими стандартами: оперативностью, только проверенной информацией, актуальностью новостей, которые касаются не только Украины, но и всего мира.

Мы наблюдали за ключевыми важными для страны решениями, следили за тем, что было интересным нашим читателям, исследовали различные рынки, опрашивали экспертов на самые разные темы, анализировали, обсуждали, приглашали в студию различных гостей, следили за настроениями украинцев и их повседневной жизнью. При этом, мы всегда оставались открытыми для наших читателей и зрителей.

По нашему мнению, именно такие качества позволили нам в это непростое время увеличить свою аудиторию.

Хотим заверить всех, кто остается с нами, или же решил черпать информацию именно из нашего медиа: мы продолжаем свою работу, и в дальнейшем будем работать интересно, полезно, оперативно и энергично.

А значит — еще больше полезной информации! Оставайтесь с «Первым Деловым»!