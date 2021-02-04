Нас уже більше 2 мільйонів — як збільшилася аудиторія "Першого Ділового"

Аудиторія «Першого Ділового» телеканалу продовжує зростати. Тільки за січень ми зафіксували збільшення нашої аудиторії на півмільйона. І тепер ми маємо понад 2 мільйони читачів.

Не приховуємо, що завжди в роботі користувалися високим журналістськими стандартами: оперативністю, тільки перевіреною інформацією, актуальністю новин, які стосуються не тільки України, а й усього світу.

Ми спостерігали за ключовими важливими для країни рішеннями, стежили за тим, що було цікавим нашим читачам, досліджували різні ринки, опитували експертів на найрізноманітніші теми, аналізували, обговорювали, запрошували до студії різних гостей, стежили за настроями українців та їх повсякденним життям. Водночас, ми завжди залишалися відкритими для наших читачів і глядачів.

На нашу думку, саме такі якості дозволили нам в цей непростий час збільшити свою аудиторію.

Хочемо запевнити всіх, хто залишається з нами, або ж вирішив черпати інформацію саме з нашого медіа: ми продовжуємо свою роботу, і в подальшому працюватимемо цікаво, корисно, оперативно й енергійно.

А отже — ще більше корисної інформації! Залишайтеся з «Першим Діловим»!