В Сети всплыло архивное видео "развлечений" боевика Моторолы с гранатометом

С помощью оружия террорист будил спящих людей.

Архивные кадры, на которых боевик Арсен Павлов по прозвищу "Моторола" палит из подствольного гранатомета по сторонам в жилом дворе, опубликовал телеграмм-канал "Украинский Диалог", после чего их подхватили и другие ресурсы.

На видео Павлов, не скрывая удовольствия, стреляет из гранатомета во дворе, окруженном жилыми двухэтажными домами, и свое развлечение называет "утренней зорькой". Он таким образом будет тех, кто "немножечко спит".

На вопрос за кадром, нет ли там людей, куда летят гранаты, он нецензурно ответил, что ему все равно.

"Российский автомойщик Моторола, которого черти в аду коптят в котле, развлекался по утрам стрельбой куда попало. Приехавший с России "освободитель" Донбасса на архивном видео палит из подствольного гранатомета в разные стороны", – говорится в подписи к видео.

Наигравшись, боевик садится на лавку рядом с другим террористом.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

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Напомним, Моторола был одним из самых жестоких боевиков "ДНР". В интервью кремлевским СМИ он заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. По информации Amnesty International, есть как минимум пять свидетелей того, как "Моторола" убил пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицкого. О его жестокости говорили и бывшие военнопленные.

До войны на Донбассе Арсен Павлов был обычным мойщиком автомобилей в Ростове-на-Дону и имел судимость за вождение в пьяном виде.

Российская агрессия на востоке Украины стала для рядового сотрудника автомойки социальным лифтом. Пропагандистские телеканалы начали "лепить" из него героя. В их сюжетах он стоял и стрелял из окон по "наступающим подразделениям украинской армии", чуть ли не единолично оказывая им сопротивлении. Позже к нему в компанию приписали "Гиви", до войны – Михаил Толстых, охранник из супермаркета в Иловайске, которые и стали олицетворением "освободительной борьбы" для пропаганды, и символами терроризма – для остального мира.

Павлов дружил с лидером "ДНР" Александром Захарченко, тоже уже ликвидированным, который одаривал Павлова квартирами, машинами и прочими благами. Неплохо зарабатывал Моторола в Донецке и на перепродаже краденых авто.

Террориста убили в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте, в котором он поднимался к себе в квартиру, сработало взрывное устройство. Его похоронили в Донецке на "Аллее славы" и даже поставили ему памятник, провозгласив "героем ДНР".