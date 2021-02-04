У Мережі з'явилося архівне відео "розваг" бойовика Мотороли з гранатометом

За допомогою зброї терорист будив людей, які спали.

Архівні кадри, на яких бойовик Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" стріляє з підствольного гранатомета у сторони в житловому дворі, опублікував телеграм-канал "Український Діалог", після чого їх підхопили й інші ресурси.

На відео Павлов, не приховуючи задоволення, стріляє з гранатомета у дворі, оточеному житловими двоповерховими будинками, і свою розвагу називає "ранковою зорею". Він таким чином будить тих, хто "трішечки спить".

На питання за кадром, чи немає там людей, куди летять гранати, він нецензурно відповів, що йому все одно.

"Російський автомийник Моторола, якого чорти в пеклі коптять в котлі, розважався вранці стріляниною в різні сторони. "Визволитель" Донбасу, який приїхав з Росії, на архівному відео стріляє з підствольного гранатомета в різні боки", — йдеться у підписі до відео.

Награвшись, бойовик сідає на лавку поряд з іншим терористом.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика:

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Нагадаємо, Моторола був одним із найжорстокіших бойовиків "ДНР". В інтервʼю кремлівським ЗМІ він заявляв, що розстріляв 15 українських військовополонених. За інформацією Amnesty International, є як мінімум пʼять свідків того, як "Моторола" вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Про його жорстокості говорили й колишні військовополонені.

До війни на Донбасі Арсен Павлов був звичайним мийником автомобілів у Ростові-на-Дону та мав судимість за кермування у стані алкогольного спʼянінні.

Російська агресія на сході України стала для рядового співробітника автомийки соціальним ліфтом. Пропагандистські телеканали почали "ліпити" з нього героя. В їх сюжетах він стояв і стріляв з вікон по "підрозділам української армії, що наступають", ледве не самотужки надаючи їм опір. Пізніше до нього в компанію приписали "Гіві", до війни — Михайло Толстих, охоронець з супермаркету в Іловайську, які й стали уособленням "визвольної боротьби" для пропаганди, і символами тероризму — для решти світу.

Павлов дружив із лідером "ДНР" Олександром Захарченком, теж уже ліквідованим, який обдаровував Павлову квартирами, машинами та іншими благами. Непогано заробляв Моторола в Донецьку й на перепродажі крадених авто.

Терориста вбили в Донецьку 16 жовтня 2016 року. У ліфті, в якому він піднімався до себе в квартиру, спрацював вибуховий пристрій. Його поховали в Донецьку на "Алеї слави" і навіть поставили йому памʼятник, проголосивши "героєм ДНР".