США могут профинансировать восстановление усадьбы Сикорского в Киеве, – депутат

После возвращения в госсобственность дом Сикорского продолжает разрушаться.

США могут профинансировать ремонт и реконструкцию усадьбы известного украинского авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве на Ярославом Валу, если Минобороны Украины примет решение о начале восстановления дома.

Об этом сообщил народный депутат Арсений Пушкаренко (фракция "Слуга народа"), пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня и корпорация Сикорских, капитализация которой – миллиарды, и Соединенные Штаты Америки готовы финансово взять реализацию этого проекта", – рассказал Пушкаренко.

По его словам, после возвращения в госсобственность усадьба продолжает разрушаться: Минобороны Украины и балансодержатель здания госпредприятие "Козацкий" за 5 лет так и не начали вкладываться в реконструкцию дома.

"Я выступаю с инициативой и прошу вас всех поддержать, чтобы мы инициировали к Министерству обороны обращение с конкретным требованием, чтобы министерство сегодня начало реконструкцию усадьбы Сикорского", – заявил нардеп, выступая на пленарном заседании парламента.

Ранее сообщалось, что в 2000 году между госпредприятием Минобороны "Отель Казацкий" и Международным благотворительным фондом Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского был заключен договор аренды нежилого трехэтажного здания площадью 1460 м2, где родился и вырос всемирно известный авиаконструктор Игорь Сикорский.

По условиям договора, арендатор должен был отремонтировать и обеспечить охрану здания, но на протяжении 15 лет международный благотворительный фонд содержал здание с грубыми нарушениями требований санитарного состояния, что привело к разрушению постройки. В 2017 году дом Сикорского вернули государству.