США можуть профінансувати відновлення садиби Сікорського в Києві, — депутат

Після повернення в держвласність будинок Сікорського продовжує руйнуватися.

США можуть профінансувати ремонт і реконструкцію садиби відомого українського авіаконструктора Ігоря Сікорського в Києві на Ярославовому Валу, якщо Міноборони України ухвалить рішення про початок відновлення будинку.

Про це повідомив народний депутат Арсеній Пушкаренко (фракція "Слуга народу"), пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні і корпорація Сікорських, капіталізація якої — мільярди, і Сполучені Штати Америки готові фінансово взяти реалізацію цього проекту", — розповів Пушкаренко.

За його словами, після повернення в держвласність садиба продовжує руйнуватися: Міноборони України та балансоутримувач будівлі держпідприємство "Козацький" за 5 років так і не почали вкладатися в реконструкцію будинку.

"Я виступаю з ініціативою і прошу вас всіх підтримати, щоб ми ініціювали до Міністерства оборони звертання з конкретною вимогою, щоб міністерство сьогодні розпочало реконструкцію садиби Сікорського", — заявив нардеп, виступаючи на пленарному засіданні парламенту.

Раніше повідомлялося, що у 2000 році між держпідприємством Міноборони "Готель Козацький" та Міжнародним благодійним фондом Музей історії повітроплавання та авіації ім. Сікорського був укладений договір оренди нежитлової триповерхової будівлі площею 1460 м2, де народився і виріс всесвітньо відомий авіаконструктор Ігор Сікорський.

За умовами договору, орендар повинен був відремонтувати і забезпечити охорону будівлі, але упродовж 15 років міжнародний благодійний фонд утримував будівлю з грубими порушеннями вимог санітарного стану, що призвело до руйнування споруди. У 2017 році будинок Сікорського повернули державі.