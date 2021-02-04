Завод работал в убыток: уволен директор "Арсенала" Игорь Волощук

Исполнение обязанностей руководителя предприятия возложено на главного инженера завода Ивана Моспана.

Директор госпредприятия завод "Арсенал" Игорь Волощук уволен.

Об этом говорится в приказе Государственного космического агентства Украины №4 от 3 февраля, размещенном в Facebook.

Этим же приказом исполнение обязанностей руководителя предприятия возложено на главного инженера ГП завод "Арсенал" Ивана Моспана.

Отмечается, что за время работы Игоря Волощука в должности директора завод "Арсенал" значительно ухудшил показатели своей деятельности, а с 2012 года завод работал себе в убыток. На сегодняшний день сумма непокрытого убытка предприятия достигла 108, 7 млн грн.

"Показатели утвержденных финансовых планов не выполняются, происходит рост кредиторской задолженности предприятия при одновременном уменьшении объемов реализации продукции и дебиторской задолженности. В 2019 году объемы реализации продукции в долларовом эквиваленте составили лишь треть от объемов реализации в 2012 году", – говорится в сообщении..

В последние годы предприятие часто работало на условиях неполной рабочей недели или в режиме простоя.

Игорь Волощук был назначен директором завода "Арсенал" в июле 2004. С тех пор численность работников предприятия уменьшилась с 3 285 до 206 человек.