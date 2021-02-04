Завод працював у збиток: звільнений директор "Арсеналу" Ігор Волощук

Виконання обов'язків керівника підприємства покладено на головного інженера заводу Івана Моспана.

Директор держпідприємства завод "Арсенал" Ігор Волощук звільнений.

Про це йдеться в наказі Державного космічного агентства України №4 від 3 лютого, розміщеному у Facebook.

Цим же наказом виконання обов'язків керівника підприємства покладено на головного інженера ДП заводу "Арсенал" Івана Моспана.

Зазначається, що за час роботи Ігоря Волощука на посаді директора завод "Арсенал" значно погіршив показники своєї діяльності, а з 2012 року завод працював собі в збиток. На сьогодні сума непокритого збитку підприємства досягла 108,7 млн грн.

"Показники затверджених фінансових планів не виконуються, відбувається зростання кредиторської заборгованості підприємства при одночасному зменшенні обсягів реалізації продукції і дебіторської заборгованості. У 2019 обсяги реалізації продукції в доларовому еквіваленті становили лише третину від обсягів реалізації у 2012 році", — йдеться в повідомленні.

В останні роки підприємство часто працювало на умовах неповного робочого тижня або в режимі простою.

Ігор Волощук був призначений директором заводу "Арсенал" у липні 2004. З тих пір чисельність працівників підприємства зменшилась з 3 285 до 206 осіб.