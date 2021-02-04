В монастыре в Ровненской области можно заказать молитву через Google-форму (фото)

При помощи интернета можно оставить заявки на молитвы "за здоровье" и "за упокой".

В Гурбинском Свято-Воскресенском мужском монастыре (Здолбуновский район Ровненской области) появилась услуга оставить заявку на проведение молитвы онлайн. Сделать это можно через Google-форму прямо на сайте храма.

На текущий момент там можно оставить заявки на молитвы "за здоровье" и "за упокой". Услуги бесплатные, однако желающие могут пожертвовать монахам произвольную сумму денег.

[ + – ] В монастыре Ровненской области можно оставить заявку на молитву онлайн Фото: скриншот [ + – ] В монастыре Ровненской области можно оставить заявку на молитву онлайн Фото: скриншот

Настоятель монастыря, отец Онуфрий, рассказал изданию "РадиоТрек", что идея запустить подобную услугу появилась в начале пандемии. Подать заявку на молитву особенно удобно тем, кто не может приехать в монастырь.

По словам отца Онуфрия, онлайн-молитва "за здоровье" является настолько популярной, что к ним уже обратились десятки тысяч людей.

Оставить онлайн заявку на молитву можно по этой ссылке.

Напомним, в апреле 2020 года Одесская епархия УПЦ МП по просьбе аграриев провела молебен о ниспослании дождя.