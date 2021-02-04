У монастирі в Рівненській області можна замовити молитву через Google-форму (фото)
За допомогою інтернету можна залишити заявки на молитви "за здоров'я" і "за упокій".
У Гурбинському Свято-Воскресенському чоловічому монастирі (Здолбунівський район Рівненської області) з'явилася послуга залишити заявку на проведення молитви онлайн. Зробити це можна через Google-форму прямо на сайті храму.
На поточний момент там можна залишити заявки на молитви "за здоров'я" і "за упокій". Послуги безкоштовні, проте охочі можуть пожертвувати монахам довільну суму грошей.
Настоятель монастиря, батько Онуфрій, розповів виданню "РадіоТрек", що ідея запустити подібну послугу з'явилася на початку пандемії. Подати заявку на молитву особливо зручно тим, хто не може приїхати в монастир.
За словами батька Онуфрія, онлайн-молитва "за здоров'я" є настільки популярною, що до них уже звернулися десятки тисяч людей.
Залишити онлайн заявку на молитву можна за цим посиланням.
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