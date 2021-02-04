У монастирі в Рівненській області можна замовити молитву через Google-форму (фото)

За допомогою інтернету можна залишити заявки на молитви "за здоров'я" і "за упокій".

У Гурбинському Свято-Воскресенському чоловічому монастирі (Здолбунівський район Рівненської області) з'явилася послуга залишити заявку на проведення молитви онлайн. Зробити це можна через Google-форму прямо на сайті храму.

На поточний момент там можна залишити заявки на молитви "за здоров'я" і "за упокій". Послуги безкоштовні, проте охочі можуть пожертвувати монахам довільну суму грошей.

[ + – ] У монастирі Рівненської області можна залишити заявку на молитву онлайн Фото: скриншот [ + – ] У монастирі Рівненської області можна залишити заявку на молитву онлайн Фото: скриншот

Настоятель монастиря, батько Онуфрій, розповів виданню "РадіоТрек", що ідея запустити подібну послугу з'явилася на початку пандемії. Подати заявку на молитву особливо зручно тим, хто не може приїхати в монастир.

За словами батька Онуфрія, онлайн-молитва "за здоров'я" є настільки популярною, що до них уже звернулися десятки тисяч людей.

Залишити онлайн заявку на молитву можна за цим посиланням.

Нагадаємо: у квітні 2020 року Одеська єпархія УПЦ МП на прохання аграріїв провела молебень про дарування дощу.