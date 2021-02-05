СБУ накрыла международную группировку фальшивомонетчиков

Готовые фальшивые банкноты мошенники сбывали 50% от номинальной стоимости.

СБУ задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

В состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты сбывали 50% от номинальной стоимости. Клиентов искали через личные связи.

Во время 17 обысков нашли 25 тысяч поддельных долларов и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Болгарии арестовала группу преступников, изготовляющих поддельные документы. В "рекламном проспекте", подтверждающем качество их продукции, мошенники использовали паспорт с фотографией и "личными данными" американского актера Сильвестра Сталлоне.

Все четверо были арестованы после того, как печатные станки для производства поддельных банкнот и документов были обнаружены в ходе обысков в 30-ти разных местах по всей Болгарии. Как сообщает информагентство, операция была организована совместно с Европолом и Секретной службой США. Кроме паспорта Сталлоне и других поддельных болгарских документов, было обнаружено 2958 поддельных банкнот номиналом 100 евро и 6815 банкнот номиналом 50 долларов.