СБУ викрила міжнародне угруповання фальшивомонетників

Готові фальшиві банкноти шахраї збували 50% від номінальної вартості.

СБУ затримала в Київській області організаторів та учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом фальшивих доларів. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

До складу групи входило 5 мешканців із різних регіонів України, а також кілька іноземців. Готові фальшиві банкноти збували 50% від номінальної вартості. Клієнтів шукали через особисті зв'язки.

Під час 17 обшуків знайшли 25 тисяч підроблених доларів та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Болгарії заарештувала групу злочинців, які виготовляють підроблені документи. У "рекламному проспекті", що підтверджує якість їх продукції, шахраї використовували паспорт із фотографією та "особистими даними" американського актора Сильвестра Сталлоне.

Усі четверо були арештовані після того, як друкарські верстати для виробництва підроблених банкнот і документів виявили під час обшуків у 30-ти різних місцях по всій Болгарії. Як повідомляє інформагентство, операція була організована спільно з Європолом та Секретною служби США. Крім паспорта Сталлоне та інших підроблених болгарських документів, було виявлено 2 958 підроблених банкнот номіналом 100 євро та 6 815 банкнот номіналом 50 доларів.