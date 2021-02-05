"Как рысак по ипподрому": 87-летний лыжник установил рекорд, проехав 20 трасс и 32 спуска

Горнолыжнику-любителю из Черкасс понадобилось для рекорда 6, 5 часов.

87-летний горнолыжник-любитель из Черкасс Евгений Антропов установил рекорд, проехав на горнолыжном курорте Буковель 20 трасс и 32 спуска за 6, 5 часов.

Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на странице в Facebook.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас", – написала Ветрова

По ее словам, свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатал 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе "черные". За это и получил звание рекордсмена.

При этом она отметила, что Антропов впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" – в 79 лет.

Отметим, ранее украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. Спортсмену удалось побить предыдущий лучший результат, который держался восемь лет.