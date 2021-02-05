"Як рисак по іподрому": 87-річний лижник встановив рекорд, проїхавши 20 трас і 32 спуски

Гірськолижникові-любителю з Черкас знадобилося для рекорду 6,5 годин.

87-річний гірськолижник-любитель з Черкас Євген Антропов встановив рекорд, проїхавши на гірськолижному курорті Буковель 20 трас і 32 спуски за 6,5 годин.

Про це повідомила глава Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на сторінці у Facebook.

"Євген Антропов, гірськолижник-любитель з Черкас, у свої 87 років носиться на лижах, як рисак по іподрому. І повірте, дасть фору будь-якому з нас", — написала Вєтрова

За її словами, свій день народження він зустрів у Буковелі, де за 6,5 годин прокатав 20 трас, 32 спуски різної складності, зокрема "чорні". За це й отримав звання рекордсмена.

Водночас вона зазначила, що Антропов уперше став на лижі "в роки пізньої молодості" — у 79 років.

Зазначимо, раніше український спортсмен Михайло Романчук встановив новий європейський рекорд з плаванні на дистанції 800 метрів вільним стилем. Спортсмену вдалося побити попередній кращий результат, який тримався вісім років.