Тарас Козак потребовал от Центра противодействия коррупции прекратить "распространение недостоверной информации"

Нардеп потребовал остановить распространение заведомо неправдивой информации, заказчиком которой является действующая власть Украины.

В пятницу вечером, 5 февраля, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок – За життя" Тарас Козак заявил, что распространенная представителем Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк информация о якобы его связях с "Л/ДНР" является враньем. В связи с этим он потребовал, чтобы заказанная действующей властью дискредитация прекратилась.

"Учитывая это, пользуясь определенным ст. 277 ГК Украины правом на ответ, отмечу следующее. Приведенная в статье информация про мою так называемую "связь с Л/ДНР" является такой, которая не соответствует действительности (недостоверная), и нарушает мои личные неимущественные права тем, что бездоказательно обвиняет меня в противоправных действиях, за которые законодательством Украины установлена уголовная ответственность. В то же время, эта информация является неоднозначной и манипулятивной вследствие искажения автором фактов и искажения обстоятельств", — рассказал он.

При этом Козак уверяет, что заявление ЦПК является следствием "заказа" со стороны действующей власти.

"Распространение представителем Центра противодействия коррупции циничной лжи обо мне организовано Службой безопасности Украины по заказу действующей власти с целью дискредитации меня, как народного депутата, и оппозиционной политической силы, которую поддерживает значительная часть украинских избирателей", — добавил нардеп.

По словам парламентария, домыслы "карманной марионетки СБУ" Каленюк оскорбляют его честь, достоинство и деловую репутацию.

"Поэтому требую от автора клеветнической статьи прекратить заказное распространение заведомо недостоверной и оскорбительной информации в отношении меня", — подчеркнул он.