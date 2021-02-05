Тарас Козак вимагає від Центру протидії корупції припинити "поширення недостовірної інформації"

Нардеп вимагає зупинити поширення завідомо неправдивої інформації, замовником якої є діюча влада України.

У пʼятницю ввечері, 5 лютого, народний депутат від фракції "Опозиційний блок — За життя" Тарас Козак заявив, що поширена представником Центру протидії корупції Дариною Каленюк інформація про нібито його звʼязки з "Л/ДНР" є брехнею. У звʼязку з цим він вимагає, щоб замовлена чинною владою дискредитація припинилася.

"Враховуючи це, користуючись визначеним ст. 277 ЦК України правом на відповідь зазначу про таке.Наведена у статті інформація про мій так званий «звʼязок з ЛДНР» є такою, що не відповідає дійсності (недостовірною), та порушує мої особисті немайнові права тим, що бездоказово звинувачує мене у протиправних діях, за які законодавством України встановлено кримінальну відповідальність. Водночас ця інформація є неоднозначною та маніпулятивною унаслідок перекручування автором фактів та викривлення обставин", — розповів він.

При цьому Козак запевняє, що заява ЦПК є наслідком "замовлення" з боку чинної влади.

"Поширення представником Центру протидії корупції цинічної брехні про мене організовано Службою безпеки України на замовлення чинної влади з метою дискредитації мене, як народного депутата, та опозиційної політичної сили, яку підтримує значна частина українських виборців", — додав нардеп.

За словами парламентаря, домисли "кишенькової маріонетки СБУ" Каленюк ображають його честь, гідність й ділову репутацію.

"Тож вимагаю від автора наклепницької статті припинити замовне поширення завідомо недостовірної та образливої інформації стосовно мене", — підкреслив він.