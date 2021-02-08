Журналисты закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

В студиях телеканалов ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.

Более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране, передает 112. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня должна состояться форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" при участии президента Зеленского.

В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайт информационного агентства 112.ua переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта 112.ua незаконно отняли домен 112.ua.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" — на 112ua.tv, а NewsOne — на newsoneua.tv.