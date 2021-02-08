Журналісти закритих каналів 112 Україна, NewsOne і ZIK провели акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні

У студіях телеканалів ведучі та знімальні групи з'явилися в ефірі із заклеєними ротами, що символізує обмеження свободи слова в Україні.

Понад 400 журналістів з телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які були закриті на початку лютого, проводять акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні, передає 112. Також підтримати журналістів прийшла понад тисяча глядачів телеканалів.

Вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ "Парковий", де сьогодні має відбутися форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" за участю президента Зеленського.

У руках журналісти тримають плакати: "Кім Чен Зе", "Зе проти правди", "Кінець свободи слова", "Не війну, а канали", а також багато інших.

Знімальні групи телеканалів спробували зайти на захід, однак їх не пустила охорона, пояснюючи це тим, що "їх немає в списках".

У студіях телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK ведучі і знімальні групи з'явилися в ефірі із заклеєними ротами, що символізує обмеження свободи слова в Україні.

Нагадаємо: 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Зокрема, мова йде і про анулювання ліцензій на мовлення телеканалів, що належать йому ( "112 Україна", NewsOne, ZIK). Згідно з указом, який вступив у силу з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років.

Медіахолдинг у свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над небажаними ЗМІ.

Зазначимо, що онлайн-трансляцію "112 Україна", NewsOne і ZIK після блокування можна дивитися ТУТ.

Крім того, сайт інформаційного агентства 112.ua переїхав на новий домен. Наразі вже працює редірект (перенаправлення) зі 112.ua на 112ua.tv.

Старий домен у сайту забрали, він був "розделегований". По суті, власник домену, сайт телеканалу, втратив можливість його адмініструвати. Таким чином, у результаті атаки влади на свободу слова в сайту 112.ua незаконно відняли домен 112.ua.

Також на нові домени перейшли сайти ZIK і NewsOne. Новини ZIK можна читати за адресою — zikua.tv, "112 Україна" — на 112ua.tv, а NewsOne — на newsoneua.tv.