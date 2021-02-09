Компания "Интергал-Буд" опровергла информацию о своем сотрудничестве с бюро AB ARCHSENAL

В СМИ появилась информация (видео) проекта будущей застройки земельного участка по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Киеве. Разработчиком проекта выступает бюро AB ARCHSENAL, а реализацию связывают с компанией «Интергал-Буд».

Действительно, несколько лет назад бюро AB ARCHSENAL предлагало свой проект застройки участка Жмаченко, 20. Он был сразу отвергнут из-за того, что не соответствует концепции Духовно-благотворительного городка Церкви веры евангельской «Христианская надежда». В дальнейшем подобные проекты даже не рассматривались.

Считаем, что ложную информацию о Городке добра распространяют заведомо с целью дискредитации проекта, Церкви и компании «Интергал-Буд». Анонимный ютуб-канал, с которого распространяется видео, не содержит ни официальной информации о владельце, ни других правдивых данных.

В настоящее время Церковь «Христианская надежда» при поддержке верующих, общественности и международных организаций отстаивает свои права на аренду земельного участка Жмаченко, 20. Поэтому никакие работы генеральным подрядчиком проекта компанией «Интеграл-Буд» на участке не ведутся.

Как только законные права Церкви на земельный участок Жмаченко, 20 будут подтверждены, мы приложим все усилия, чтобы проект Городка добра был презентован общественности и прошел открытое широкое обсуждение.