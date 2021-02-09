Компанія "Інтергал-Буд" спростувала інформацію про свою співпрацю з бюро AB ARCHSENAL

У ЗМІ зʼявилася інформація (відео) проєкту майбутньої забудови земельної ділянки по вул. Генерала Жмаченка, 20 у Києві. Розробником проєкту виступає бюро AB ARCHSENAL, а реалізацію повʼязують із компанією «Інтергал-Буд».

Справді, кілька років тому бюро AB ARCHSENAL пропонувало свій проєкт забудови ділянки Жмаченка, 20. Він був одразу відкинутий через те, що не відповідає концепції Духовно-благодійного містечка добра Церкви віри євангельської «Християнська надія». Надалі подібні проєкти навіть не розглядалися.

Вважаємо, що неправдиву інформацію про Містечко добра поширюють свідомо з метою дискредитації проєкту, Церкви та компанії «Інтергал-Буд». Анонімний ютуб-канал, з якого поширюється відео, не містить ні офіційної інформації про власника, ні інших правдивих даних.

На даний час Церква «Християнська надія» за підтримки вірян, громадськості та міжнародних організацій відстоює свої права на оренду земельної ділянки Жмаченка, 20. Тому жодні роботи генеральним підрядником проєкту компанією «Інтергал-Буд» на ділянці не ведуться.

Як тільки законні права Церкви на земельну ділянку Жмаченка, 20 будуть підтверджені, докладемо всіх зусиль, щоб проєкт Містечка добра був презентований громадськості та пройшов відкрите широке обговорення.