Половина украинцев поддержала решение Зеленского о закрытии каналов, - Рейтинг

Все больше жителей Украины одобряют санкции против телеканалов

В поддержку решения президента Владимира Зеленского высказались 49% украинцев, а против закрытия выступили 41% респондентов. Такой результат показал свежий опрос Социологической группы "Рейтинг", который провели 6-8 февраля 2021 года.

По данным исследования, 78% опрошенных знали о реализации Владимиром Зеленским решения СНБО о введении санкций против "112", "NewsOne", "ZIK". Среди осведомленных украинцев принятые меры поддерживают 57%, а недовольство выразили 37%. Стоит отметить, в целом с момента вступления в силу поддержка решения выросла на 7%, а неодобрение снизилось на 6%.

Кроме того, 72% участников опроса одобряют санкции государства в отношении юридических и физических лиц, деятельность которых вредит интересам Украины (46% из них выразили однозначную поддержку). При наличии доказательств причастности организаций к террористическим действиям или сепаратизму, кардинальные меры поддерживают 85% респондентов, и 67% из них — однозначно.

Социологи группы "Рейтинг" опросила 2,5 тысячи человек по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий, в качестве метода выбрали телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

По решению президента, санкции ввели сроком на пять лет. В настоящий момент вещание телеканалов, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, уже остановлено.

Ранее десять украинских общественных организаций написали заявление, в котором назвали телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и Zik, "инструментом пророссийской пропаганды", а также призвали не считать санкции ущемлением свободы слова в Украине. Письмо опубликовали на сайте Ukraine crisis media center.

Общественники заявили, что упомянутые телеканалы не соблюдают журналистские стандарты и используются для политического пиара. Они считают решение СНБО необходимой мерой для повышения информационной безопасности в Украине.

Тем временем, в Украине собираются запустить новый телеканал, где будут работать сотрудники "112", NewsOne и Zik, всем журналистам пообещали сохранить рабочие места и зарплаты, несмотря на введенные правительством санкции. Об этом "Фокусу" сообщил источник со ссылкой на президента медиахолдинга "Новости" Егора Бенкендорфа.