Половина українців підтримала рішення Зеленського про закриття каналів, — Рейтинг

Все більше жителів України схвалюють санкції проти телеканалів.

На підтримку рішення президента Володимира Зеленського висловилися 49% українців, а проти закриття виступили 41% респондентів. Такий результат показав свіже опитування Соціологічної групи "Рейтинг", який провели 6-8 лютого 2021 року.

За даними дослідження, 78% опитаних знали про реалізацію Володимиром Зеленським рішення РНБОУ про введення санкцій проти "112", "NewsOne", "ZIK". Серед обізнаних українців вжиті заходи підтримують 57%, а невдоволення висловили 37%. Варто зазначити, у цілому з моменту набрання чинності підтримка рішення виросла на 7%, а несхвалення знизилося на 6%.

Крім того, 72% учасників опитування схвалюють санкції держави щодо юридичних та фізичних осіб, діяльність яких шкодить інтересам України (46% із них висловили однозначну підтримку). За наявності доказів причетності організацій до терористичних дій або сепаратизму, кардинальні заходи підтримують 85% респондентів, і 67% із них — однозначно.

Соціологи групи "Рейтинг" опитали 2,5 тисячі людей по всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій, як метод обрали телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,0%.

За рішенням президента, санкції ввели терміном на п'ять років. Наразі мовлення телеканалів, які належать соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку, вже зупинено.

Раніше десять українських громадських організацій написали заяву, в якій назвали телеканали "112 Україна", "NewsOne" і Zik, "інструментом проросійської пропаганди", а також закликали не брати до уваги санкції утиском свободи слова в Україні. Лист опублікували на сайті Ukraine crisis media center.

Громадські працівники заявили, що згадані телеканали не дотримуються журналістських стандартів та використовуються для політичного піару. Вони вважають рішення РНБОУ необхідним заходом для підвищення інформаційної безпеки в Україні.

Тим часом, в Україні збираються запустити новий телеканал, де працюватимуть співробітники "112", NewsOne і Zik, усім журналістам пообіцяли зберегти робочі місця та зарплати, незважаючи на введені урядом санкції. Про це "Фокусу" повідомило джерело з посиланням на президента медіахолдингу "Новости" Єгора Бенкендорфа.