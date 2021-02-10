В Днепре открыли Музей детства: куклы, машинки и конструкторы прошлого века (фото, видео)

В новом музее есть три зала. В них находится около 1000 экспонатов 1960-1990-х годов.

В Днепре открыли Музей детства. В нем собраны игрушки, которыми играли с середины прошлого века.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что музей является филиалом Днепровского научно-технического музея Машины времени.

"Новый музей расположился на проспекте Нигояна, 50, в старинном особняке Брянской колонии. На первом этаже здания находилась автошкола, именно на ее месте и появился новый музей", – говорится в сообщении.

В новом музее имеется три зала. Первый зал посвящен игровым автоматам и настольным играм. Все игровые автоматы находятся в рабочем состоянии.

Второй зал посвящен игрушкам, а третий – это арт-пространство для выставок, лекций и мастер-классов. В залах находится около 1000 экспонатов 1960-1990-х годов.

Одной из главных "изюминок" музея стал интерактивный пол. Благодаря проекции на полу дети могут построить город мечты, погулять по нему, выучить правила дорожного движения. Также там есть разные "развивашки" для памяти и логики, пишет Dp.vgorode.

Все экспонаты владельцы музея собирали самостоятельно и с помощью горожан.

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Каждые 2 месяца экспозицию планируют дополнять. Первых посетителей Музей детства готов принять в четверг, 11 февраля. Музей будет работать четыре дня в неделю: с четверга по воскресенье.

Отметим, ранее в Харькове открылась выставка "музей избирательного трэша". На выставке представлены образцы подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара. Всего на выставке около сотни экспонатов.